Micro, pequenas e médias empresas têm captação recorde no BNDES em janeiro

O segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) respondeu por 56% dos R$ 3,9 bilhões desembolsados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no mês de janeiro deste ano, o que corresponde a R$ 2,2 bilhões. A participação é recorde, de acordo com os dados divulgados hoje (27) pela instituição. Somente as médias empresas, com faturamento médio anual de até R$ 300 milhões, responderam por 29,5% dos recursos liberados pelo banco no mês, somando R$ 1,13 bilhão, expansão de 59%.

No acumulado dos últimos 12 meses, compreendidos entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018, os desembolsos do BNDES atingiram R$ 69,9 bilhões, mostrando crescimento de 9% para as MPMEs, para as quais foram destinados R$ 29,6 bilhões no período.

Segundo o banco, o aumento da participação das MPMEs nas liberações está atrelado a programas que atendem de maneira prioritária esse segmento da economia. Destaque para a linha Finame, que financia a aquisição de máquinas e equipamentos, cujos desembolsos foram de R$ 1,1 bilhão em janeiro, acumulando R$ 19,4 bilhões em 12 meses, alta de 11%. Outro exemplo é o programa BNDES Giro, que ajuda as empresas a superar momentos de crise, que desembolsou R$ 558 milhões em janeiro, somando R$ 7 bilhões em 12 meses, com expansão de 124%.

Setores

Por setores, comércio e serviços foi o destaque em janeiro, recebendo R$ 1,1 bilhão do BNDES, aumento de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor de infraestrutura se sobressai, com liberações no total de R$ 26,8 bilhões, incremento de 6%. Para isso, contribuiu especialmente o desempenho do setor de energia elétrica, cuja alta atingiu 48%, somando desembolsos de R$ 14,1 bilhões, informou o BNDES.

A Região Nordeste continua sendo o destaque nos desembolsos do banco, com um total de R$ 1,13 bilhão em janeiro, expansão de 96%. O Nordeste aparece ainda como a única região do país com crescimento nas liberações de recursos do BNDES nos últimos 12 meses (+29%), com total de R$ 14,7 bilhões no período.