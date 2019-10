Micro empresas foram as grandes responsáveis pela geração emprego no Estado em setembro

Mas, enquanto as micro e pequenas empresas (MPE) geraram 1.086 oportunidades, as médias e grandes (MGE) fecharam 172 postos e a administração pública criou três vagas - Foto: Sumaia Villela/Agência Brasil

As pequenas e micro empresas do Estado foram as grandes responsáveis pela geração de empregos formais no mês passado. As inforamções são do Sebrae do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Entre demissões e contratações, foram 917 novas vagas criadas no mês. Mas, enquanto as micro e pequenas empresas (MPE) geraram 1.086 oportunidades, as médias e grandes (MGE) fecharam 172 postos e a administração pública criou três vagas.

Por setor, destacaram-se na geração de empregos no estado, uma vez mais, as micro e pequenas empresas da área de Serviços, com a criação de 326 postos de trabalho. Do outro lado, as MGE fecharam 208 vagas no mesmo setor. Ainda na criação de vagas pelas MPE, Serviços é seguido por Agropecuária (239), Comércio (223), Construção (203) e Indústria de Transformação (88).

Ao longo do ano, de janeiro a setembro, as MPE criaram 12.880 vagas de trabalho com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Já as MGE foram responsáveis por criar quase a metade dos pequenos negócios, com mais 6.287 empregos formais.

Dados nacionais

Os pequenos negócios geraram 119 mil empregos formais celetistas, superando em 20% o saldo de agosto e em 23% o do mesmo mês de 2018. Já as médias e grandes empresas geraram 37,7 mil empregos e a administração pública contribuiu com 492 postos de trabalho. No total, foram gerados no país 157.213 vagas, com as MPE respondendo por 75,7% desse total.

De janeiro a setembro de 2019, os pequenos negócios já acumulam um saldo de 670 mil novos empregos, nove vezes maior que as MGE e 10% acima do igual período do ano passado.