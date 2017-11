México tem déficit comercial de US$ 2,06 bilhões em outubro

O México registrou déficit maior do que o esperado na balança comercial de outubro, de US$ 2,06 bilhões, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Inegi. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit comercial consideravelmente menor, de US$ 1,15 bilhão.

As exportações mexicanas tiveram alta de 13,2% na comparação anual de outubro, a US$ 36,90 bilhões, enquanto as importações subiram 16,3%, a US$ 38,97 bilhões, informou o Inegi.

Com o saldo de outubro, o México acumula déficit de US$ 11,11 bilhões desde janeiro. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)