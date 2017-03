México suspende importação de carne de frango do Brasil

O governo do México anunciou que suspendeu de forma preventiva a importação de carne de frango do Brasil. O embargo começou no dia 19 e foi anunciado somente nesta terça-feira, 21, no site do governo. A medida, segundo o Serviço Nacional de Saúde, Alimentação, Segurança e Qualidade Agrícola (SENASICA, na sigla em espanhol), reflete a condição de incerteza que atualmente representa o mercado brasileiro após os escândalos da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que flagrou irregularidades na fiscalização de alguns frigoríficos brasileiros.

De acordo com o órgão, o país não importa carne bovina do Brasil, somente produtos avícolas, como frango congelado e desidratado e carne de peru. O embargo preventivo vai permanecer até que as autoridades sanitárias brasileiras "ofereçam evidências científicas e garantias suficientes de sanidade e segurança de sua carne", afirmou o governo mexicano, por meio de nota no site do Ministério da Agricultura do país.

O governo afirmou ainda que, depois de obter as informações necessárias, os técnicos mexicanos vão avaliar se há algum risco para os consumidores do país.

