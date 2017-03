México registra superávit comercial inesperado em fevereiro

O México registrou superávit comercial inesperado em fevereiro, uma vez que o crescimento das exportações superou o das importações devido ao aumento dos preços do petróleo e das fortes exportações de bens manufaturados.

O país teve superávit comercial de US$ 684 milhões no mês passado, comparado com déficit de US$ 783 milhões em fevereiro de 2016, informou o Instituto Nacional de Estatística (OIN). O superávit reduziu o déficit nos dois primeiros meses do ano para US$ 2,61 bilhões.

As exportações de petróleo subiram 69%, para US$ 1,91 bilhão, enquanto as importações de gás natural e derivados aumentaram 65% para, US$ 3,05 bilhões.

A estatal Petróleos Mexicanos exportou 1,217 milhão de barris por dia de petróleo em fevereiro, ante 1,085 milhão em janeiro, praticamente inalterada em relação ao mês anterior. O preço médio por barril em US$ 45,16 foi semelhante ao nível de janeiro, mas bem acima do preço de US$ 24,48 em fevereiro de 2016.

O déficit de US$ 1,15 bilhão de fevereiro em produtos petrolíferos foi compensado por um excedente de US$ 1,83 bilhão em bens não-petrolíferos.

As exportações de automóveis aumentaram 4,9% em relação ao ano anterior e contribuíram para o aumento de 5,5% das exportações globais de produtos manufaturados. As importações de bens utilizados nos processos de produção aumentaram 3,2% em relação ao ano anterior, embora o México tenha comprado menos equipamentos e máquinas do exterior, e um peso mexicano mais fraco continuou a pesar sobre as importações de bens de consumo não petrolíferos, que caíram 6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

