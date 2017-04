Metalúrgicos da GM não aceitam proposta de lay-off de 1.600 trabalhadores

Terminou sem acordo a reunião desta terça-feira, 4, entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a General Motors de São José dos Campos, cidade paulista localizada no Vale do Paraíba. Em nota publicada nos quadros internos da montadora, a empresa lamenta a recusa da proposta feita à categoria para o lay-off (suspensão de contratos) de 1.600 trabalhadores considerados excedentes.

"Infelizmente o sindicato se mostra inflexível recusando negociar o lay-off e preservar os empregos. Infelizmente, com o sindicato não concordando, restam poucas alternativas que podem causar impactos desnecessários", diz a nota. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa acabou de anunciar lucro de US$ 10 bilhões e é líder em vendas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

