Meta de expandir exploração de petróleo e gás offshore nos EUA fica em 2º plano

A proposta do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de expandir grandemente a exploração de petróleo e gás offshore tem sido deixada de lado indefinidamente, enquanto a administração lida com uma recente decisão judicial que bloqueia a exploração no Ártico, de acordo com o secretário do Interior, David Bernhardt.

A decisão de um juiz federal tomada no mês passado pode forçar funcionários do Departamento do Interior a esperar até que o caso avance por apelações potencialmente lentas, antes que dr possa tomar uma decisão final sobre que áreas podem ser abertas ao setor de petróleo e gás, disse Bernhardt, em entrevista ao Wall Street Journal.

No mês passado, um juiz federal afirmou que a proibição de explorar no Oceano Ártico na costa do Alasca precisa seguir em vigor a menos que o Congresso aprove legislação para isso. Fonte: Dow Jones Newswires.