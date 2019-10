Mesmo mistos, balanços permitem alta do Ibovespa, que tenta novo recorde

Alguns resultados de empresas brasileiras considerados bons por analistas no terceiro trimestre dão espaço para a alta do Ibovespa nesta sexta-feira, 25, após a Bolsa interromper na quinta-feira, 24, uma série de três elevações seguidas. A despeito da abertura negativa das bolsas em Nova York, o Ibovespa mantém-se em alta e superou, pouco antes do fechamento deste texto, os 108 mil pontos, novo recorde. Os ganhos são sustentados sobretudo pelas ações de empresas com peso relevante (de quase 20%) no índice: Vale e Petrobras.

Representantes das duas companhias estão na manhã desta sexta-feira comentando os balanços do terceiro trimestre informados na noite de quinta, com perspectivas favoráveis.

Às 10h58, o Ibovespa subia 0,80%, aos 107.889,73 pontos, após máxima aos 108.083,26 pontos. Vale ON avançava quase 3%; Petrobras PN e ON tinham ganhos de 3,92% e 4,25%, respectivamente.

A estatal, por exemplo, disse, por exemplo, que continua apostando que sua métrica de alavancagem - que compara a geração de caixa e o endividamento - atingirá a marca de 1,5 vez no ano que vem. No terceiro trimestre, esse indicador foi de 2,58 vezes, ante alavancagem de 2,96 vezes em igual período de 2018.

A companhia informou que a China segue como principal mercado da Petrobras e que 100% dos poços de 2019 já estão concluídos: 49 perfurados e completados. Além disso, contou que buscará novas áreas na bacia de campos.

A Petrobras informou que, após anos de discussão sobre o contrato de cessão onerosa, agora falta apenas a assinatura do aditivo do contrato, que foi publicado no Diário Oficial da União nesta semana.

Já o diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani Pires, disse que, se a dívida líquida da companhia, que foi de US$ 5,3 bilhões no fim do terceiro trimestre deste ano, for analisada de forma isolada, de fato é baixa. Porém, explicou que a mineradora avalia neste momento seu endividamento de forma ampliada. Assim, considera as provisões feitas por conta da tragédia de Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano, de US$ 4,7 bilhões. Com isso, o valor chega a US$ 10 bilhões.

Ainda a empresa informou que anunciará ao mercado na tarde desta sexta, se receber uma licença que permita a retomada da Samarco, paralisada há quatro anos, desde o rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais.

Na quinta à noite, a Vale informou que registrou lucro líquido 17,5% maior no terceiro trimestre no comparativo anual, somando US$ 1,654 bilhão, porém 25% abaixo da média das estimativas nas Prévias Broadcast. Já a Petrobras informou lucro líquido de R$ 9,9 bilhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 35,1 bilhões superando a média das expectativas. No caso da Ambev, o lucro líquido atribuído ao controlador foi de R$ 2,498 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 11,6% inferior a igual período de 2018.

Lá fora, os investidores avaliam o indicador de confiança do consumidor de Michigan, cuja versão final de outubro ficou em 95,5, ficando aquém da previsão de 96. Além disso, também avaliam os resultados corporativos, principalmente depois da "frustração" com os resultados de Amazon e AB-Inbev, ressalta em nota a LCA Consultores. Porém, a expectativa de acordo comercial entre EUA e China pode dar alento aos negócios. Autoridades de alto escalão das duas maiores potências devem retomar as conversas por telefone ainda hoje.