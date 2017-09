Mesmo depois de recorde histórico da segunda-feira, Ibovespa abre em alta

O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira, 12, mesmo depois de bater recorde histórico no pregão de segunda-feira, 11. O bom humor do investidor global para ativos de risco ajuda nesse início positivo as ações de empresas brasileiras. Assim que as bolsas de Nova York iniciaram os negócios às 10h30, o indicador renovou a pontuação máxima e marcou 74.741 pontos (+0,57%). Nesse momento, todas as blue chips subiam, exceto a PN do Itaú Unibanco (-0,21%).

Mais cedo, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, fez um anúncio positivo no Twitter. Ele escreveu que o governo fará um road show ainda este mês para tentar fazer o leilão de venda da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) em dezembro. Hoje a Lotex é administrada pela Caixa Econômica Federal.

Sobre a divulgação da pesquisa do varejo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça, a avaliação é de que as condições de melhora do consumo estão ocorrendo de forma consistente. Em entrevista ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), o economista João Morais, da Tendências Consultoria Integrada, lembrou que não só questões pontuais como os saques das contas inativas do FGTS estão ajudando as vendas varejistas, mas que há fatores macroeconômicos apontando para recuperação do consumo.

Segundo Morais, o retorno do crédito, a inflação e o juro baixos além da alta real dos salários são alguns dessas questões a impulsionar as vendas varejistas. "Daqui para frente, essa melhora deve ser puxada ainda mais pelo canal do crédito e pela retomada do emprego", estima.

Já câmbio, a manhã é negativa para o ativo doméstico. O dólar opera em alta em relação ao real desde a abertura. Segundo agentes do mercado cambial, exige cautela o noticiário sobre a conclusão do inquérito da Polícia Federal que apontou a formação de uma organização criminosa do PMDB da Câmara liderada por Michel Temer. A notícia está na manchete dos principais jornais brasileiros.

Às 10h48, o Ibovespa marcava 74.687 pontos (+0,49%). Os contratos futuros do petróleo sobem nos mercados futuros de NY e de Londres. Na Nymex, o barril do WTI oscila entre altas e baixas.

