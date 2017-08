Mesmo com PIS/Cofins menor, etanol sobe em 12 Estados e no DF, diz ANP

Os preços do etanol hidratado subiram nos postos de 12 Estados e do Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O aumento ocorreu no período marcado pelo repasse aos postos da redução do PIS/Cofins sobre litro do etanol hidratado nas distribuidoras, de R$ 0,1964 para R$ 0,1109, anunciada em 28 de julho.

A queda no tributo ocorreu após o governo detectar que o reajuste anunciado em 20 de julho poderia ferir os limites estabelecidos em lei. Naquela semana após a alta, o reflexo foi imediato e o preço médio do etanol nos postos pesquisados pela ANP subiu 8,86% no Brasil. Na semana passada, no entanto, houve uma nova alta, de 0,62%, na média brasileira mesmo com a queda do tributo.

A ANP apontou que preços recuaram em outras 12 unidades da Federação. Em Minas Gerais houve estabilidade e a ANP não divulgou novamente os preços nos postos do Amapá. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, após o reajuste de 10,85% no período anterior, a cotação média do hidratado aumentou 1,26% na semana passada, de R$ 2,3841 para R$ 2,411 o litro, e, no período de um mês, a alta é de 7,97%.

O maior aumento do etanol na semana passada, de 11,67%, foi em Roraima, seguido pelo Rio de Janeiro (2,57%). O maior recuo semanal, de 4,68%, ocorreu no Maranhão, seguido pelo Tocantins, com queda de 3,94%.

A maior alta mensal foi em Mato Grosso, de 9,69%, e a maior queda no período de um mês também foi no Maranhão, de 3,54%. Os reajustes seguidos fizeram com que o preço do médio do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulasse aumento de 6,41% no período de um mês.

No Brasil, o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 1,889 o litro, em Mato Grosso, e o máximo foi de R$ 4,21 o litro, em um estabelecimento no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,411 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 4,02 o litro.

