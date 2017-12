Mesmo com ausência de Temer, governo entregará unidades do MCMV nesta quarta

Mesmo com a ausência do presidente Michel Temer, que iria para Maceió entregar casas, o governo prepara para esta quarta-feira, 20, entregas de 21 mil unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo 30 municípios em 14 Estados terão solenidades, muitas delas com ministros-candidatos como anfitriões em seus redutos eleitorais.

Temer desistiu da viagem a Alagoas por recomendações médicas, já que está com uma sonda por conta de uma cirurgia urológica a que foi submetido na semana passada. O ministro da Secretaria-geral da Presidência, Moreira Franco, por exemplo, participará do evento em São Gonçalo (RJ), às 10 horas, e logo depois, ao meio dia estará na entrega de moradias em Bom Jardim, também no Rio de Janeiro.

A entrega das unidades será feita sob a marca do programa Avançar, lançado no mês passado, cuja prioridade imediata é concluir obras sob responsabilidade do governo federal que estavam em andamento. O programa é coordenado por Moreira Franco.

No domingo pela manhã, Temer foi ao Palácio da Alvorada gravar vídeos que serão exibidos nos locais onde serão entregues imóveis do programa, mas que não haverá representante do governo. A ideia era gravar mensagens para cada uma das cidades beneficiadas. Ainda está em discussão quem liderará a cerimônia nessas cidades.