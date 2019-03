Merkel diz que vai lutar até o "último minuto" por um Brexit organizado

ECONOMIA Petrobras mantém preço médio da gasolina nesta quarta-feira e reduz o do diesel

RÁDIO Funtrab começa a semana com a oferta de 1.247 para MS

SAÚDE SESAU divulga classificação final de processo seletivo para escolha de plantonistas do CEI

ESPORTE Com Brasil e Coreias, Fifa tem recorde de candidaturas para Mundial Feminino

ESPORTE Warriors voltam a oscilar e perdem do Spurs fora de casa na NBA

CULTURA Noite Cultural abre programação da 12ª Semana do Artesão nesta terça-feira

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados