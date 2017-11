Mercados da Ásia fecham mistos com dados da China e escolha de Powell para o Fed

As principais bolsas da Ásia encerraram o pregão desta sexta-feira sem direção clara, enquanto os investidores digerem os recentes dados da economia da China bem como a indicação de Jerome Powell como novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

"A leve calmaria nas ações asiáticas após um forte mês de outubro é sinal de uma consolidação normal", escreveu, em nota, a analista de mercado da CMC Margaret Yang Yan. "Não vemos qualquer sinal de risco sistemático pela frente. Neste momento, o mercado apenas precisa de algum tempo para digerir e consolidar tendências."

Operadores apontaram ainda certa limitação da liquidez na sessão por causa do feriado que deixou fechada a Bolsa de Tóquio.

Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 terminou com alta de 0,48%, aos 5.959,90 pontos, o maior nível fechamento desde abril de 2015 e próximo da máxima de dez anos. O resultado foi impulsionado pelo avanço dos papéis das mineradoras, que seguiram a tendência de alta dos preços do minério de ferro. Assim, a BHP Billiton ganhou na sessão 1,24% e a Rio Tinto subiu 1,06%.

A subida dos preços dos metais também alimentou o ganho da siderúrgica sul-coreana Posco, que terminou a sessão em alta de 0,77%. Esse avanço fez com que o índice Kospi, da Bolsa de Seul, virasse para o terreno positivo no final da sessão e terminasse com avanço de 0,46%, aos 2.557,97 pontos. Isso porque as ações da Samsung Electronics, que caíram 1,19%, pressionaram as negociações durante o pregão.

Na contramão, as incertezas em relação aos balanços das companhias chinesas e à saúde da economia do país pesaram sobre os índices de ações locais.

Nesta madrugada, a IHS Markit e a Caixin Media divulgaram que o índice dos gerentes de compras composto da China, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu de 51,4 em setembro para 51,0 em outubro. Com o resultado, o indicador está no menor nível desde junho de 2016.

Assim, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,4%, aos 3.371,21 pontos, enquanto a de Shenzhen recuou 0,7%, para 1.975,92 pontos.

Os mercados asiáticos acompanharam ainda o desenrolar da sucessão no Fed. No final da tarde de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o advogado Jerome Powell como novo chefe da instituição. Ele será sabatinado no Senado e deve tomar posse em fevereiro de 2018.

Nesta sexta-feira, Trump embarca para uma viagem à Ásia, onde deve discutir temas geopolíticos, como a Coreia do Norte. As declarações dele também serão acompanhadas de perto pelos investidores, ainda que a tensão na região tenha diminuído.

"Na ausência de risco geopolítico, não vejo nada no horizonte e poucas coisas a se preocupar", disse David Millhouse, chefe da pesquisa da China da corretora Forsyth Barr. Fonte: Dow Jones Newswires.