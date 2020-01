Mercado registra queda no preço da carne bovina no atacado

Da Redação, com informações da Scot Consultoria/Acrissul

As cotações recuaram 4,4% - Arquivo

Com a demanda enfraquecida, os preços da carne bovina com osso e sem osso vendida pelos frigoríficos caíram neste começo de ano. Na carne desossada, na média dos 22 cortes analisados pela Scot Consultoria, as cotações recuaram 4,4% em relação aos preços praticados na última semana de 2019.

O mercado da carcaça bovina também foi marcado pela desvalorização nos primeiros dias de 2020. O boi casado de animais castrados, que era comercializado por R$ 13,44 ao final de 2019, atualmente é vendido por R$12,80/kg, o que representa uma queda de 4,8%. Apesar da disponibilidade de boi gordo estar limitada, este cenário se dá pelo baixo escoamento da produção, tanto no mercado interno como externo.



Há cautela no comércio internacional de carne, pois o horizonte das exportações é incerto, tendo em vista que alguns importadores chineses têm diminuído a antecipação das compras.