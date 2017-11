Mercado Livre afirma que vendas aumentaram 186% na Black Friday

O Mercado Livre afirmou que suas vendas na Black Friday deste ano registraram um aumento de 186% em relação à mesma data do ano anterior. O resultado considera o período entre às 17h de quinta-feira, 23, até as 23h59 de segunda-feira, 27.

Segundo a companhia, as categorias de produto que registraram mais vendas foram celulares, casa, móveis e decoração e eletrodomésticos.

Em número de acessos, o Mercado Livre registrou, apenas na sexta-feira de Black Friday, mais de 20 milhões de visitantes únicos. O dado equivale à metade de toda a audiência que o Mercado Livre teria em um mês normal, sem datas sazonais.

Os dados do Mercado Livre corroboram a expectativa do mercado de que os grandes nomes do comércio eletrônico tenham tido resultado de vendas acima da média. Embora as vendas totais do setor tenham crescido 10,3% na data, segundo a Ebit, analistas estimaram que redes como B2W, Via Varejo e Magazine Luiza também podem ter registrado desempenho melhor que a média.