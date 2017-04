Mercado já prevê IPCA de 4,25% para 2019 e 2020, revela Focus

O mercado financeiro parece ter incorporado a expectativa de que a meta de inflação para 2019 será reduzida para 4,25%. A abertura dos dados da pesquisa Focus do Banco Central desta segunda-feira, 17, mostra que nas últimas semanas economistas reduziram a previsão para o IPCA para os anos ainda sem meta de inflação e a mediana das apostas para 2019 e 2020 foi diminuída de 4,50% para 4,25%.

Em junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidirá a meta de inflação para 2019. Na equipe econômica, há debate sobre a pertinência de reduzir essa referência estacionada em 4,50% desde 2005. Enquanto o governo avalia o tema, o mercado parece já ter se antecipado.

No início de março, a mediana das previsões para o IPCA em 2019 e 2020 estava em 4,50% - meta para a inflação de 2017 e 2018. Com o debate sobre o tema na imprensa, porém, a pesquisa Focus capturou a gradual redução dessa previsão. A mediana das apostas para 2019 caiu para 4,45% em 20 de março, 4,30% no dia 23 e atingiu o atual patamar de 4,25% em 3 de abril. Desde então, a previsão está estacionada.

O mesmo fenômeno aconteceu com a previsão para a inflação em 2020. A expectativa estava em 4,50% no início do mês passado e passou a cair gradualmente a partir de 14 de março até atingir o mesmo patamar de 4,25% no dia 30. Desde então, o número permaneceu inalterado.

