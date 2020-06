Mercado imobiliário vê retomada rápida do segmento no Brasil

Entre as empresas pesquisadas, 53% pretendem colocar novos produtos no mercado entre 60 e 120 dias, este é o caso da SBS Empreendimentos - (Foto: Divulgação)

O levantamento sobre os Indicadores Imobiliários Nacionais, realizado pelo Senai, em parceria com a Confederação Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), mostra que as vendas de imóveis cresceram no País, nos primeiros três meses do ano, a alta foi de 26,7%, em relação ao primeiro trimestre de 2019. Enquanto o mercado financeiro despencava, com uma queda do índice Bovespa de mais de 30%, o valor real do imóvel teve uma elevação de 13% no primeiro trimestre do ano, resultado extremamente positivo, diante do cenário.

A pesquisa foi realizada em doze das maiores regiões metropolitanas, no Distrito Federal e em outras 25 cidades brasileiras, entre elas Campo Grande, e apontou que 56% das empresas mantiveram vendas, mesmo após o início da pandemia. Apesar dos bons indicativos, o segmento também foi impactado, já que a expectativa era de um crescimento acelerado para 2020.

Com a paralisação da economia global, os empreendedores imobiliários deixaram de lançar novos projetos em todo o Brasil nesse início de ano. A queda de novos empreendimentos colocados no mercado de janeiro a março de 2020 foi de 14,9%, em comparação ao mesmo período do ano passado. O índice apresenta uma queda significativa, pois 2019, já foi um ano considerado fraco.

A boa notícia que a pesquisa aponta é que as construtoras e incorporadoras mantém seus planos de lançamentos. Entre as empresas pesquisadas, 53% pretendem colocar novos produtos no mercado entre 60 e 120 dias, este é o caso da SBS Empreendimentos. A empresa comercializará no próximo mês uma torre residencial em Campo Grande (MS), a companhia já está preparada para o novo normal, vem treinando sua equipe de vendas, adotando procedimentos de visitas ao estande de vendas, aderindo aos cuidados estabelecidos pela OMS.

Segundo a CEO da SBS, Phaena Spengler, a companhia se adaptou rápido a nova realidade, mantendo dentro possível o planejamento estratégico, “Acreditamos que tudo vai passar e vamos sair melhores de toda esta crise que a COVID 19 nos impôs. Mantivemos os contratos e todas as atividades, apenas adequamos às novas necessidades de exigências sanitárias. Os investimentos imobiliários estão extremamente atraentes, por isso nossa expectativa é bastante positiva com o Empreendimento que comercializaremos no próximo mês”, concluí Phaena.

Sobre a empresa

A SBS Empreendimentos nasceu em Campo Grande (MS), em 1996. É uma empresa familiar comandada pelo engenheiro civil, Celso Spengler. Tem forte atuação também na região Norte do Brasil, com um portfólio de mais de 100 mil metros quadrados em área construída, forte investimento em tecnologia construtiva, sustentabilidade e qualidade com certificação nível A do PBQPH.