Mercado do couro inicia ano novo com o preço velho

A oferta não está abundante - Reprodução

Nos primeiros dias de 2020, no mercado do couro verde os preços caminharam de lado. A movimentação ainda é baixa, reflexo do período.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, no Brasil Central, o couro verde está cotado em R$ 0,40/kg, considerando o produto de primeira linha. Porém, vale ressaltar que houve negócios efetivados acima da referência.



A oferta não está abundante, o que explica a menor pressão de baixa neste início de ano. Para o curto prazo, a expectativa é de que o mercado ganhe movimentação, podendo resultar em preços maiores pelo couro, devido à disponibilidade limitada do produto.