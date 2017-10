Mercado de veículos tem em setembro maior ritmo de crescimento em mais de 4 anos

Com alta de 24,55% em relação a igual período de 2016, as compras de veículos no Brasil tiveram em setembro a maior taxa de crescimento no comparativo interanual em mais de quatro anos. Desde abril de 2013, quando os licenciamentos subiram mais de 29%, o mercado não registrava avanço tão expressivo.

Nesta terça-feira, 3, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revisou de 4,3% para 9,9% sua previsão ao crescimento das vendas de carros em 2017, após apurar aumento de 7,9% do total vendido nessa categoria até setembro.

A projeção se baseia na confiança de que o mercado vai movimentar uma média próxima de 200 mil veículos por mês até dezembro, a exemplo do que ocorreu em setembro, quando os licenciamentos de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus chegaram a 199,2 mil unidades.

A queda antes do previsto do desemprego, o que permitiu uma melhora na confiança dos consumidores, a recuperação do crédito a automóveis, que mostra alta de 8,3% neste ano, com queda de juros e a melhora da renda foram citadas durante entrevista coletiva da Fenabrave entre as forças que vêm permitindo a recuperação do mercado. Também ajudou a melhorar os volumes a safra recorde de grãos - que estimulou as vendas de veículos de carga.

Ainda que não tenha divulgado as previsões para 2018, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., disse ter "quase certeza absoluta" de que os números do ano que vem serão ainda melhores.

O executivo informou que, embora mais consumidores estejam buscando crédito, o que explica o avanço das concessões, a seletividade dos bancos continua alta. Na média, conforme informou a Fenabrave, as financeiras estão aprovando 3,4 a cada 10 fichas de solicitação de financiamento para compra de carros.

Depois de ter mostrado uma redução de pouco mais de 1,3 mil lojas no período de crise - entre janeiro de 2015 e julho de 2017 -, Alarico disse que a rede de concessionárias deve ficar estável partir de agora. "Não vai haver baixa na rede, mas sim troca de titularidades", comentou.

A Fenabrave informou ainda que os estoques de veículos nos pátios das revendas está em 150 mil unidades, o equivalente a 39 dias de venda. Isso é menos do que o nível de 51 dias de um ano atrás e do que o giro de 41 dias de agosto.

