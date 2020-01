Mercado de suínos está com menor movimentação em janeiro

O mercado inicia o ano com valores em patamares altos - Reprodução

O ano começou com o mercado de suínos diminuindo o ritmo. Depois das seguidas valorizações, iniciadas em setembro de 2019, com os embarques em bom ritmo e as vendas no mercado doméstico ganhando força, janeiro trouxe acomodações para as cotações.

Nas granjas paulistas, o animal terminado está sendo negociado, em média, em R$ 118,00 por arroba, queda de 1,7% em relação à semana anterior. No atacado, a carcaça teve um recuo maior no período, de 6,9%, estando cotada, em média, em R$ 9,40 por quilo. Apesar do cenário, o mercado inicia o ano com valores em patamares altos.



Para efeito de comparação, considerando os preços na granja, a média parcial de janeiro de 2020 está 62,2% maior que a média do mesmo mês de 2018 e 24,5% maior que a média de janeiro de 2017, em valores nominais. Vale o destaque que, sazonalmente, a média de preços de janeiro é a menor ao longo do ano.