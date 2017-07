Mercado de salas e conjuntos comerciais permanece em baixa em junho, diz Fipezap

O mercado de salas e conjuntos comerciais permanece em baixa, com recuo nos preços de venda e locação em junho, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir dos anúncios no site Zap Imóveis. O levantamento engloba escritórios de até 200 metros quadrados (m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais nessas cidades recuou 0,10% em junho na comparação com maio. No primeiro semestre, a retração atingiu 2,17%, enquanto nos últimos 12 meses houve baixa de 4,34%.

Em junho, a queda nos preços foi puxada pela resultado negativo do Rio de Janeiro, onde houve baixa de 0,97%, para R$ 10.831/m2. Já nas outras cidades, o preço subiu: São Paulo (0,21%, para R$ 10.279/m2), Porto Alegre (0,22%, para R$ 8.047/m2) e Belo Horizonte (0,05%, para R$ 7.529/m2).

Locação

O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais em junho sofreu queda de 0,47% em comparação com maio. No primeiro semestre, a baixa atingiu 1,93%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a retração foi de 5,53%.

Em junho, três cidades tiveram queda nos preços de locação: Rio de Janeiro (-0,41%, para R$ 43,97/m2), São Paulo (-0,50%, para R$ 44,80/m2) e Belo Horizonte (-0,93%, para R$ R$ 31,84/m2). Já Porto Alegre mostrou alta de 0,19%, para R$ 31,41/m2.

Veja Também

Comentários