Mercado de salas e conjuntos comerciais continua em baixa em julho, diz Fipezap

O mercado de salas e conjuntos comerciais permanece sob pressão, com recuo nos preços médios de venda e locação em julho, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir dos anúncios no site Zap Imóveis. O levantamento engloba escritórios de até 200 metros quadrados (m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais nessas cidades recuou 0,11% em julho na comparação com junho. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a retração já atingiu 2,28%, enquanto nos últimos 12 meses houve baixa de 4,08%.

Em julho, a queda nos preços de venda foi puxada pelo resultado negativo do Rio de Janeiro, onde houve retração de 1,01%, e em Porto Alegre, que teve baixa de 0,11%. Já nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, houve alta de 0,15% e 0,54%, respectivamente.

Locação

O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais em julho sofreu queda de 0,67% em comparação com junho. Nos primeiros sete meses do ano, a baixa atingiu 2,59%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a retração foi de 5,55%.

Em julho, as quatro cidades cobertas pela pesquisa registraram queda nos preços de locação: Rio de Janeiro (-0,82%), São Paulo (-0,69%), Belo Horizonte (-0,77%) e Porto Alegre (-0,01%).

