O mercado deve seguir firme no curto prazo - Divulgação

O mercado ganhou firmeza na última semana. A oferta nas granjas está se regularizando diante de uma melhora nas vendas. A caixa com trinta dúzias de ovos tem sido comercializada, em média, em R$ 64,50, alta de 20,6% nos últimos sete dias.

No atacado a recuperação no período foi de 19,0%, com a caixa cotada, em média, em R$ 69,00. O mercado deve seguir firme no curto prazo, com as vendas no varejo ganhando volume.