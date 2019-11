Mercado de frango tem alta no atacado

Para os próximos dias, o mercado deve se manter firme - Arquivo

O início do mês trouxe otimismo para o setor com expectativa de aumento da demanda no mercado interno. No atacado, a carcaça teve alta de 8,1% ou R$ 0,35 por quilo na última semana, estando cotada, em média, em R$ 4,65 por quilo.

Nas granjas de São Paulo, porém, os preços permaneceram nas mesmas bases. A ave terminada segue cotada, em média, em R$ 3,30 por quilo. Para os próximos dias, o mercado deve se manter firme.