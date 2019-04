Mercado de crédito dá sinais de desenvolvimento saudável, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana, afirmou que o mercado de crédito dá sinais de desenvolvimento bastante saudável. É necessário, contudo, segundo ele, olhar os números do setor com "algum cuidado", uma vez que o financiamento a empresas tem ocorrido mais via instrumentos do mercado de capitais do que por empréstimos tradicionais.

"Temos de olhar de maneira mais ampla porque há um fenômeno importante de substituição do crédito bancário tradicional da pessoa jurídica para o mercado capitais, onde vemos um quadro bem mais dinâmico. O mercado de crédito brasileiro está provendo consumo e investimentos", disse Viana, durante a 10ª edição do evento Macro Vision 2019, promovido pelo Itaú Unibanco, no período da manhã, em São Paulo.

Quanto às pessoas físicas, o diretor de política econômica do BC afirmou que os sinais são favoráveis, com crescimento dos empréstimos em modalidades que têm garantias atreladas.

"Vemos o mercado de crédito bastante saudável, com expansão de modalidades com boas garantias atreladas, como consignado (com desconto em folha), veículos e antecipação de recebíveis, que, além de terem boa qualidade, contam com segurança e solidez da garantia", destacou Viana, acrescentando que o cenário atual reforça o diagnóstico do custo elevado do Brasil e a importância da qualidade da garantia nos créditos.