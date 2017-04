Mercado de comércio eletrônico duplica em cinco anos

O mercado de comércio eletrônico está em franco crescimento no país, como mostram os números apresentados pela Ebit, empresa referência em informações sobre a área no Brasil. De acordo com relatórios divulgados pela companhia, a indústria nacional de e-commerce duplicou seu tamanho entre 2012 e 2016, passando de um faturamento de R$ 22.500.000.000,00 para R$ 44.600.000.000,00. Não há como negar, este mercado já é uma realidade e é natural que diante de números cada vez mais grandiosos, mais e mais pessoas se sintam atraídas a participar da "festa" e desejem vender produtos pela internet, tornando-se empreendedoras digitais. Desse modo, adquire importância estratégica o livro "Férias sem fim – Trabalhe de qualquer lugar, saia de férias quando quiser e conquiste sua liberdade financeira", que o empreendedor digital e especialista em negócios online, Bruno Picinini, lançará, pela Editora Gente, no próximo mês de abril.

Na publicação, Picinini, que é idealizador dos sites www.empreendedor-digital.com.br e https://feriassemfim.com, explica em detalhes como conseguiu montar um negócio rentável em pouco tempo, sem tantas dificuldades. Além disso, compartilha estratégias para os futuros empreendedores conseguirem fazer o mesmo. Ao todo, fornece 39 dicas para eles implementarem seus negócios, incluindo as melhores ferramentas, aplicativos e softwares, a fim de produzir bastante e ter um ótimo rendimento, gastando pouco. Picinini aconselha também os melhores planos de ação para que o empresário não se perca nas diversas tarefas que o negócio exige e tenha ciência exatamente daquilo que deve fazer diariamente.

No livro, o leitor é apresentado, por exemplo, aos quatro fundamentos para um negócio de sucesso, que são: mercado, marketing, mídia e mercadoria. E também aprende como: dobrar os resultados trabalhando a metade do tempo; lidar e eliminar o excesso de informação; estabelecer prioridades; aumentar o nível de concentração, acabando com as interrupções; e terceirizar as tarefas menos importantes, fazendo com que somente o essencial seja realizado por ele próprio. A publicação traz o conceito daquilo que Picinini chama de Verdadeiros Ricos (VR), pessoas que levam uma vida bem diferente da dita convencional, focadas em ter mais liberdade e qualidade de vida, viver onde quiserem no mundo, sem abandonar o lado financeiro, obviamente.

O autor do livro Férias sem fim parte do princípio de que a maioria das pessoas não deseja realmente ser milionária, mas apenas viver como milionária. Ou seja, querem usufruir de uma vida plena, sem precisar trabalhar horas a fio, possuindo tempo livre para viajar, namorar, e curtir a família. Picinini afirma que é possível fazer tudo isso sem ter um milhão de reais na conta bancária. "Se você quer saber como trabalhar onde e quando quiser, escolher sua quantidade de férias por ano, trabalhar com o que gosta, ter mais tempo para a família e ter mais liberdade e qualidade de vida, este é o livro mais importante", destaca. Para Picinini, ser livre é a prioridade. "Viajar, ficar em ótimos hotéis, comer em ótimos restaurantes, e até ser milionário, são apenas bônus". E essa tão sonhada liberdade e flexibilidade de horários pode ser alcançada, segundo o especialista, por meio de um negócio online.

