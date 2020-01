Menor movimentação no mercado de frango neste início de 2020

Preços estão estáveis há 38 dias - Reprodução

As vendas no mercado de frango iniciaram 2020 em menor ritmo. Nas granjas de São Paulo, os preços estão estáveis há 38 dias, com a ave terminada cotada, em média, em R$ 3,20 por quilo.

No atacado, a menor procura, com o varejo liquidando seus estoques, fez os preços se acomodarem na primeira semana útil do ano. A cotação da carcaça recuou 1,9% em sete dias, sendo negociada atualmente, em média, em R$ 5,10 por quilo.



Como janeiro é um mês típico de menores vendas, em função das dívidas adquiridas no final do ano e a chegada dos impostos, a carne de frango pode se destacar perante suas concorrentes (carne bovina e suína), em função do seu menor preço.