Menor demanda pressiona o preço do frango no atacado

Da Redação, com informações da Scot Consultoria

O cenário passou a fraco, com a demanda restrita - Divulgação

As vendas seguiram em menor ritmo na última semana. Esse cenário fez os preços do frango no mercado atacadista recuarem. A carcaça tem sido negociada, em média, em R$ 4,70 por quilo, uma queda de 8,7% em sete dias. Nas granjas paulistas, os preços permaneceram estáveis e a ave terminada segue cotada, em média, em R$ 3,20 por quilo.

Apesar da estabilidade neste elo da cadeia, o cenário passou a fraco, com a demanda restrita, com compradores cautelosos, a fim de não acumularem estoque. Já houve relatos de flexibilizações nos preços. Devido a isso, recuos nos próximos dias não estão descartados.