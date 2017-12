Mendonça Filho: não há dissidência significativa no DEM à reforma

O ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), disse nesta quarta-feira, 20, que seu partido, o DEM, apoiará majoritariamente a reforma da Previdência. Segundo o ministro, "não há dissidência significativa" no DEM em oposição à reforma das regras de aposentadoria.

Mendonça Filho negou que o presidente da República, Michel Temer, tenha feito um apelo para que ele pressione e tente convencer deputados a votarem favoravelmente à reforma no retorno do recesso legislativo, em fevereiro.

"Com relação ao Democratas, a reforma da Previdência está bem assimilada e temos maioria ampla favorável. Não há nenhuma missão dada a mim pelo presidente com relação à reforma da Previdência, estou focado na Educação", afirmou a jornalistas, depois da cerimônia de homologação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino infantil e fundamental, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O ministro afirmou que a BNCC do Ensino Médio será encaminhada para análise do Conselho Nacional de Educação no primeiro trimestre de 2018.

Ele disse que, ao citar em seu discurso que o texto não se aprisionou à "ideologia de gênero", "expressou claramente a pluralidade e o respeito às diferenças": "Isso é o que importa".