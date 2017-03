Membros do Conselhão entregam 15 recomendações a Temer

Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o Conselhão, apresentam ao presidente Michel Temer 15 recomendações para melhoria do ambiente de negócios, educação básica, agronegócio, desburocratização e modernização do Estado e produtividade.

Um dos conselheiros, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), José Carlos Martins, fez recomendações para simplificação tributária, redução da insegurança jurídica e licenciamento ambiental. "Ficou evidente que não podemos nos limitar a problemas menores", afirmou.

