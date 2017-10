Melhora da economia já reflete no dia a dia das pessoas, diz Meirelles

A melhora da economia já reflete no dia a dia das pessoas, e um indicativo disso é a queda no preço da cesta básica por 14 semanas seguidas, destacou nesta terça-feira, 3, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em seu perfil no Twitter. "A queda no valor dos alimentos aumentou o poder de compra do salário mínimo", disse o ministro, ressaltando que esse ganho foi de 16,7% em um ano.

"Isso mostra que, após reverter a pior recessão da história do Brasil, estamos ajudando a melhorar a vida de que ganha menos", afirmou Meirelles.

O ministro ressaltou também o aumento no nível de confiança das empresas na retomada da economia. Segundo ele, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que reúne resultados de sondagens de setores como indústria, comércio e serviços, está no maior patamar desde dezembro de 2014.

"Mais confiantes na melhora da economia, as empresas tendem aumentar investimentos e contratar mais trabalhadores", anteviu o ministro.

