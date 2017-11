Meirelles: vemos devagar sinais de aumento da demanda de crédito pelas empresas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que já estão sendo vistos os primeiros sinais de aumento da demanda por crédito pelas empresas. Em entrevista à Rádio BandNews, o ministro disse que, até 2019, há espaço para o país crescer usando a capacidade instalada ociosa da economia. "A partir de 2019, começa a ser mais importante o investimento", acrescentou.

Questionado sobre a alta taxa de juros brasileira, o ministro disse que, com a inflação perto do piso da meta, o Banco Central tem dado sinalizações claras de que existe espaço para queda adicional de juros. "A definição sobre taxa de juros é do Copom, de forma autônoma", completou.

Meirelles prometeu ainda enviar ao Congresso Nacional até a próxima semana o projeto da nova lei de recuperação judicial de empresas, que está sendo finalizado.