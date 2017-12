Meirelles: 'Vamos fazer todo esforço para votar Previdência na semana que vem'

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 11, que o governo fará "todo o esforço" para que a proposta de reforma da Previdência seja votada na semana que vem. "Existe uma grande possibilidade de iniciar a discussão formal e ser votada na próxima semana", disse o ministro, acrescentando que isso poderá ocorrer na terça-feira ou na quarta-feira da semana que vem. As declarações foram dadas em São Paulo, enquanto o ministro chegava para participar de evento no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria.

Sobre as últimas declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que expressou pouco otimismo com a possibilidade de votar a reforma ainda em 2017, Meirelles afirmou que "compete a ele ser realista, como todos nós". "Se fosse fácil já teria votado", disse o ministro.

O ministro mencionou também que alguns partidos já fecharam questão a favor da proposta, como o PMDB e o PPS, e que vários presidentes de partidos estão trabalhando para fechar questão ou para pelo menos garantir que a maioria de suas bancadas vote pela reforma.

Depois, ao ser perguntado se o projeto atual da reforma é o "ideal" ou o "possível", Meirelles respondeu que "não existe projeto ideal numa democracia", mas afirmou que se trata de um projeto "bom, e é isso que importa".

O ministro também comentou a chance de o PSDB estar presente numa chapa governista na eleição presidencial do ano que vem, mesmo estando num processo de desembarque da gestão de Michel Temer, e disse que "todos os partidos e todas as pessoas vão tomando suas decisões e avaliando muito bem os custos e benefícios de cada decisão".