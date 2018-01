Meirelles: situação fiscal está sob controle, em 2017 meta foi superada

Apesar dos reveses impostos pelo Congresso e pelo Judiciário na tentativa do governo de aprovar medidas para conter gastos e ampliar receitas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu que "a situação fiscal está sob controle". Ele ressaltou que o resultado primário de 2017 foi de um déficit menor do que a meta fiscal (que permitia rombo de até R$ 159 bilhões), mas não falou em números. O resultado será conhecido no dia 30.

"A situação fiscal está sob controle. Em 2017, a meta fiscal foi superada. Tenho certeza de que teremos um 2018 positivo também", disse o ministro, em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início da madrugada desta segunda-feira, 22.

A recuperação do crescimento tem sido um fator importante para o desempenho melhor na área fiscal, disse Meirelles. Segundo o ministro, a economia brasileira já está crescendo "num ritmo ao redor de 3% ao ano". O governo prevê oficialmente um avanço de 3% no PIB este ano, mas já há analistas projetando acima disso, destacou.

Apesar de todos os dados positivos, o ministro ressaltou que é necessário aprovar a reforma da Previdência e todas as medidas fiscais em tramitação. Segundo ele, mesmo que o déficit tenha ficado em 2017 abaixo dos R$ 159 bilhões, ainda assim é um valor significativo. Além disso, ele lembrou que o rombo na Previdência é crescente. "O déficit continua gigantesco", advertiu Meirelles.