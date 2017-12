Meirelles: reforma da Previdência tem consequência maior do que parece

Escalado pelo presidente Michel Temer para fazer um discurso de defesa da reforma da Previdência em reunião com empresários no Planalto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 12, que é "um erro dizer que a economia já vai bem e não precisamos enfrentar problemas" e que a reforma da Previdência "tem abrangência e consequências maiores do que parecem".

Meirelles disse ainda que a aprovação da reforma é fundamental e que nesta terça conversou com alguns operadores de mercado que explicaram que o dia não tinha sido bom por conta de dúvidas em relação à aprovação da reforma. Segundo ele, a recuperação da confiança veio "a partir do empenho do governo em realizar reformas".

O ministro lembrou que o País saiu de uma das maiores crises da história, que a causa dela foi a insegurança fiscal, mas que toda a melhora começou a surgir em função das perspectivas de avanço nessas matérias. Meirelles reiterou que o governo está empenhado e disse que a "situação fiscal do Brasil está sendo enfrentada com vigor e então a confiança começou a voltar".

Ao exemplificar a importância da reforma para as contas públicas, Meirelles disse que se a reforma não for aprovada os benefícios previdenciários consumirão 25% do PIB em 2026. "Com a aprovação da Previdência em vez de 25% nós vamos para 15% do PIB em 2026, isso representará 10% do PIB para investimentos", afirmou.