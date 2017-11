Meirelles: reforma da Previdência é questão numérica, e não de opinião

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a dizer nesta terça-feira, 21, que a necessidade de uma reforma da Previdência é uma questão numérica, e não de opinião. Ele disse que deve se encontrar nesta terça ou nesta quarta-feira com o relator da reforma, deputado Arthur Maia (PPS-BA), para detalhar a formatação final do novo texto que será levado ao plenário da Câmara.

"O período de transição, a idade mínima e o regime único entre trabalhadores privados e servidores são os pontos fundamentais do substitutivo", repetiu, em audiência pública conjunta entre diversas comissões da Câmara dos Deputados.

Meirelles lembrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e órgão internacionais auditaram a Previdência a constataram a existência do déficit. "A reforma da Previdência não pode esperar, é uma questão numérica e não de opinião. Os números são massacrantes: em dez anos, 80% do orçamento irá para Previdência e nem o Congresso terá condições de trabalhar", completou.

Segundo o ministro, se a reforma da Previdência não for aprovada o País terá que viver com as consequências. "O risco País voltará a crescer ou não? Os juros irão crescer? A recessão irá voltar?", alertou.

Questionado se o governo errou ao aprovar o Teto de Gastos antes da reforma da Previdência, Meirelles respondeu que o teto foi importante para dar segurança à economia e permitir que inflação e os juros caíssem neste ano.

Perguntado ainda por que os militares ficaram de fora da reforma da Previdência, o ministro respondeu que a previdência das Forças Armadas tem legislação própria e "será atacada no devido momento".