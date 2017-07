Meirelles: queda do desemprego é efeito da políticas sobre mercado de trabalho

A nova queda na taxa de desemprego no País já é um efeito positivo da política econômica sobre o mercado de trabalho, afirmou nesta sexta-feira, 28, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele usou seu perfil no Twitter para comemorar o recuo da taxa a 13% no segundo trimestre do ano, após ficar em 13,7% nos três primeiros meses de 2017.

"Os dados do IBGE mostram que desemprego recuou pelo terceiro mês seguido em junho, efeito da política econômica sobre o mercado de trabalho. A criação de novas vagas de trabalho deve se intensificar ao longo do segundo semestre, com a retomada da atividade econômica e confiança", disse Meirelles.

Em relação ao primeiro trimestre, o País ganhou 1,289 milhão de novos postos de trabalho, segundo o IBGE. Mas o mercado informal foi o maior contratante, uma vez que os postos com carteira assinada caíram no período.

Os dados ainda mostram melhora nos salários em relação a junho de 2016, destacou o ministro. O IBGE apontou alta real de 3% no rendimento médio no segundo trimestre deste ano ante igual período do ano passado.

"Os ganhos acima da inflação trazem expansão da renda das famílias", comemorou. "Essa dinâmica ajudará a retomada do consumo das famílias, do investimento e de novas contratações por parte das empresas", completou Meirelles.

Veja Também

Comentários