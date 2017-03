Meirelles: proposta da reforma da Previdência é realista e deverá ser aprovada

Após a reunião com a bancada do PP na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência é realista e deverá ser aprovada na Casa sem alterações. Questionado se não há nenhum ponto negociado na proposta enviada pelo governo, Meirelles limitou-se a responder que "a princípio não".

"Cada ponto da proposta tem a sua justificativa. Não foi apresentado nada a mais para depois ser negociado", completou o ministro.

Além do PP, Meirelles reuniu-se nesta quarta-feira, 8, com as bancadas do PSD e do PRB na Câmara. Ontem, ele já havia se encontrado com os deputados do PMDB.

