Meirelles: projeto de recuperação judicial será encaminhado até próxima semana

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que 7 mil empresas no Brasil vão se beneficiar com o projeto da nova lei de recuperação judicial que será enviada até a semana que vem ao Congresso Nacional. Por meio da sua conta no Twitter, o ministro afirmou que essas empresas poderão retomar suas atividades, garantindo empregos e ajudando na recuperação da economia.

"A proposta traz muitas sugestões para que as empresas tenham condições de quitar dívidas e voltar a produzir", disse. Entre elas, informou o ministro, estão medidas para facilitar a tomada de empréstimos novos e outras formas de levantamento de recursos.

Segundo ele, outras áreas do governo já estão analisando o texto que ficou pronto no Ministério da Fazenda.

Com a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada na quinta-feira pela Procuradoria-Geral da República, a estratégia do governo é ressaltar os avanços na economia.

