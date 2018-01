Meirelles prevê déficit primário de cerca de R$ 130 bilhões em 2017

Pela manhã, durante discurso no mesmo evento, o presidente da República, Michel Temer, havia dito que o déficit fiscal primário em 2017 ficou bem abaixo da meta e das expectativas - Foto: Adriano Machado / Reuters

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, previu nesta quarta-feira, 24, que o déficit primário no Brasil ficará perto de R$ 130 bilhões em 2017. O valor fechado será divulgado no próximo dia 30 e é bem próximo da versão original que constava no Orçamento, de R$ 129 bilhões. A meta fiscal atual permitia um rombo de até R$ 159 bilhões, valor também previsto para 2018, mas o ministro enfatizou que o valor que será conhecido no fim do mês tem grandes chances de ficar abaixo de R$ 130 bilhões. "É possível, não estou dizendo que será abaixo", pontuou.

O ministro fez a projeção depois da entrevista coletiva que ocorreu durante o Fórum Econômico Social, em Davos, a um grupo de jornalistas. Pela manhã, durante discurso no mesmo evento, o presidente da República, Michel Temer, havia dito que o déficit fiscal primário em 2017 ficou bem abaixo da meta e das expectativas.

O resultado que será divulgado, conforme Meirelles, será "muito positivo". "É extraordinário, sem dúvida", disse, em relação à trajetória de baixa em relação aos últimos anos. O déficit menor se deve, entre outros fatores, à boa reação da receita, que tem ficado acima do previsto. "É uma boa surpresa."