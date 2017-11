Meirelles: preocupações da PF com eventuais perdas com Previdência são normais

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 28, que acha normais as preocupações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, com eventuais perdas de direitos da categoria no âmbito da reforma da Previdência.

O diretor da PF se reuniu na manhã desta terça-feira, 28, em café da manhã em Brasília com parlamentares e pediu a flexibilização das regras para aposentadoria para policiais mulheres na reforma da Previdência que está sendo discutida na Câmara. Segovia também teria solicitado a redução para 50 anos da idade mínima de aposentadoria para policiais.

"As negociações estão abertas e as preocupações são normais", disse o ministro em rápida conversa com jornalistas após ter participado do "Brazil Opportunities Conference", organizado pelo Banco JP Morgan para investidores.