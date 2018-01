Meirelles: política de comércio de Trump não deve ter grande efeito sobre Brasil

"No caso do Brasil, não temos problema diretamente com as políticas do governo Trump", disse Meirelles em entrevista ao canal norte-americano CNBC e que foi postada no Twitter da emissora - Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as políticas de comércio propostas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos não devem ter grande efeito sobre a economia brasileira. "No caso do Brasil, não temos problema diretamente com as políticas do governo Trump", disse Meirelles em entrevista ao canal norte-americano CNBC e que foi postada no Twitter da emissora.

Mas o ministro da Fazenda afirmou que esse tipo de política protecionista se mostrou errada no passado brasileiro. "O Brasil no passado tentou e implementou reformas de cunho protecionista, mas essas medidas se provaram equivocadas."