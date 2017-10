Meirelles participa de seminário em Brasília e cancela presença em evento em SP

O ministro da Fazenda participa na manhã desta quarta-feira, 4, do IV Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público, promovido pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) em Brasília. A participação do ministro no evento está prevista para começar às 9h. Este é o único compromisso público do ministro nesta quarta-feira até agora.

Meirelles iria na parte da tarde à capital paulista para a abertura do 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, mas desistiu e cancelou sua participação no evento. A informação é da assessoria do ministro.

Veja Também

Comentários