Meirelles: País não tem espaço para ação contracíclica

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse há pouco que a situação fiscal brasileira precisa estar em uma situação de conforto para permitir ações contracíclicas. "O Brasil hoje não tem esse espaço", considerou.

Segundo ele, a política fiscal pode ser um instrumento de auxílio ao crescimento, o que não acontece neste momento. "É preciso alongar o ciclo econômico. No Brasil, ele tem sido mais curto e pronunciado. Vamos priorizar isso", afirmou.

Meirelles também defendeu nesta tarde que o subsídio ao preço da gasolina no Brasil foi experiência que se mostrou negativa no médio prazo. "É importante ter realismo tarifário, principalmente no setor de combustíveis", afirmou. Ele negou, no entanto, que esta avaliação tenha qualquer relação com a possibilidade do anúncio de um aumento da alíquota de PIS/Cofins incidente sobre os combustíveis.

O ministro analisou que a suavidade adotada pela Petrobras em sua política de preços também é muito positiva para o País. O ministro falou com jornalistas após a reunião financeira do grupo dos 20 países mais ricos do mundo (G-20), realizada desde ontem em Baden-Baden, na Alemanha.

Veja Também

Comentários