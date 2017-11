Meirelles: o que interessa é assegurar 308 votos na Câmara para a Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 18, que o que interessa agora é assegurar os 308 votos necessários para a aprovação da proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O ministro fez esta afirmação ao ser indagado sobre o calendário apertado para a aprovação da reforma em dois turnos na Casa ainda neste ano.

O ministro foi menos enfático nesta terça do que na segunda-feira, 27, quando disse que seria viável a aprovação da reforma na Câmara no próximo dia 6 de dezembro. "Neste ou no próximo ano, o importante é que a reforma da Previdência seja aprovada", disse Meirelles. Perguntado se o governo pensa em uma proposta substitutiva de reforma da Previdência caso o texto atual não seja aprovado, o ministro disse que "é prematuro se discutir um projeto substitutivo da reforma da Previdência hoje".

O ministro também evitou tecer comentários sobre quando a reforma previdenciária, caso aprovada, começaria a impactar a economia. Para ele, é prudente esperar primeiro o projeto ser aprovado na Câmara e no Congresso para depois fazer os cálculos dos impactos.