Meirelles: números mostram que o País está voltando a crescer

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 12, que os números mostram "com clareza" o crescimento da economia, em resposta a perguntas sobre a interferência dos acontecimentos políticos na economia. "Uma das coisas que aprendi é que, quando vai trabalhar com perspectiva econômica, é preciso ver o que os números estão dizendo, não ficar preso às demais questões e opiniões", afirmou. "Tudo mostra que os mercados estão acreditando no desempenho da economia brasileira, e isto fala por si", acrescentou.

O ministro disse ainda que "não adianta lutar contra os números". "O importante é que as instituições estão funcionando, o País está voltando a crescer, e os números mostram isso com clareza. As instituições estão funcionando, debate político é absolutamente legítimo", afirmou Meirelles.

Veja Também

Comentários