Meirelles: não há necessidade de novas medidas para cumprir meta fiscal

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que "não há necessidade de medidas adicionais para cumprir a meta fiscal deste ano", que é um déficit primário de R$ 139 bilhões. Segundo o ministro, "corte de despesas, recursos vindo de hidrelétricas e precatórios" ajudarão para que tal objetivo seja alcançado.

Juros nos EUA

Meirelles afirmou que não acredita que o processo de normalização da política monetária nos EUA, com o atual movimento gradual de alta de juros, trará problemas de fluxos de capitais ao Brasil. "Desde (Ben) Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, ficou clara a preocupação do Fed em sinalizar sobre alta de juros", destacou. "Não se espera grandes choques vindos do Fed."

"O diferencial de juros domésticos não será substancialmente alterado. Os níveis de taxas de juros são elevados em comparação a outros países", disse Meirelles. "Riscos existem, mas são baixos. Se ocorrer algum problema no fluxo de capitais para o Brasil, temos grande volume de reservas internacionais", destacou o ministro.

Veja Também

Comentários