Meirelles: não há dúvida de que veremos em 2017 uma retomada forte do emprego

Em entrevista exibida na noite desta terça-feira (2) pela TV Record, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mostrou otimismo com a recuperação da economia e do mercado de trabalho ainda em 2017. "Não há dúvida de que veremos, ainda no ano de 2017, uma retomada forte do emprego, até o fim do ano. E depois uma retomada certamente muito forte durante o ano de 2018, fazendo com que o desemprego caia bastante", disse.

Meirelles também afirmou que "este trimestre" deve crescer "a um ritmo anual" de 3%. A edição da reportagem não deixou claro se ele está se referindo ao primeiro trimestre de 2017, cujo resultado ainda não foi divulgado pelo IBGE, ou ao trimestre atual.

Além disso, Meirelles declarou que o governo está na expectativa de que as reformas econômicas "se transformem logo em realidade", para que o crescimento econômico seja consolidado.

