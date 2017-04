Meirelles mostra que pagamento de juro como proporção do PIB caiu para 6,2%

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 4, que, como resultado das reformas implementadas ou anunciadas pelo governo, houve uma queda "substancial" na percepção de risco da economia brasileira.

Entre os resultados da redução no risco-País, o pagamento de juros da dívida do governo caiu de 9% para 6,2% como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), conforme expôs o titular do ministério da Fazenda ao discursar em fórum promovido em São Paulo pelo jornal britânico Financial Times e pelo escritório de advocacia norte-americano Paul Hastings.

Em sua fala, Meirelles considerou a queda do risco como um "dado de maior importância" e destacou que a confiança da indústria, do comércio e da agricultura, assim como do consumidor, vem se recuperando num momento em que o País tenta sair, segundo o ministro, da maior recessão de sua história.

Numa resposta a críticas de que a política econômica se concentra apenas no ajuste fiscal, o ministro da Fazenda frisou que o governo tem trabalhado também em medidas para aumentar a capacidade de crescimento da economia e está promovendo uma "revolução" na administração do setor público.

Após dizer que sua equipe está trabalhando em medidas para facilitar a abertura de empresas no País, Meirelles foi questionado por um investidor estrangeiro que estava na plateia se o governo também facilitaria o fechamento de companhias, já que, segundo o participante do fórum, há uma fama de que o País é "fácil de entrar, mas difícil de sair".

Em resposta, Meirelles assinalou que, quando se simplifica o sistema, todos os processos são facilitados, inclusive o encerramento de empresas. Segundo ele, o compromisso do governo é reduzir a burocracia das empresas no prazo de um ano.

