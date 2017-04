Meirelles: grande maioria de investidores vê aprovação da reforma da Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que "a grande maioria de investidores acredita que a reforma da Previdência Social será aprovada" pelo Congresso. "A velocidade de reformas no Brasil é admirada por interlocutores com quem encontrei em Washington", durante a reunião de Primavera do Fundo Monetário Internacional.

"Há uma melhora de percepção internacional sobre o Brasil que ocorre desde meados de 2016", disse. Segundo o ministro, "há uma recepção muito boa de investidores em relação ao Brasil" nos encontros que realizou nos EUA, que fazem perguntas pontuais sobre o tema, como o cronograma para a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso.

O ministro ponderou que o ingresso de capitais no Brasil "está forte e constante", com redução de prêmios de risco em relação a ativos financeiros do País. "O fluxo de investimentos pode consolidar-se com a aprovação da reforma da Previdência", afirmou. "Há interesse muito grande de investidores por projetos em infraestrutura", concluiu.

Veja Também

Comentários